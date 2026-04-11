Σε καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Για πρώτη φορά στην ίδια αίθουσα οι δύο αντιπροσωπείες

Θετικό είναι το πρώτο μήνυμα από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν. Το φορμάτ των συνομιλιών άλλαξε και για πρώτη φορά η αμερικανική και η ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκονται στην ίδια αίθουσα και συζητούν.

Την είδηση ότι γίνονται άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών με παρόντες και τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές μετέδωσε το αραβικό δίκτυο Al Jazeera.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026 ΑΡ

Αρχικά το φορμάτ που είχε συμφωνηθεί ήταν οι διαπραγματεύσεις να είναι έμμεσες, όπως συνέβη και τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο Ομάν. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονταν σε ξεχωριστά δωμάτια και οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν θα μετέφεραν τα μηνύματα της μίας πλευράς στην άλλη.

Αυτό συνέβαινε γιατί οι δύο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις τους επίσημα από το 1980, λίγο καιρό μετά από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν και την άνοδο του καθεστώτος των μουλάδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εάν θα δοθούν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από την συνάντηση.

