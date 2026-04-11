Ο γιος του Ιρανού προέδρου περιγράφει τη νύχτα του φόβου για την πυρηνική βόμβα και την εκεχειρία

Την ατμόσφαιρα των τελευταίων ωρών πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν, δίνει ο γιος του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, Γιουσέφ, σε μία πρώτη αποτύπωση της κρισιμότητας της κατάστασης πριν την εκεχειρία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν δημοσιεύει καθημερινά προσωπικά ημερολόγια στο κανάλι του στο Telegram, τεκμηριώνοντας τις λεπτομέρειες των ημερών από τη δική του οπτική γωνία.

Στο κείμενο της Πέμπτης 9 Απριλίου 2026 για τα γεγονότα της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, 39ης ημέρας του πολέμου περιγράφει την ατμόσφαιρα μιας συνάντησης που περιελάμβανε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία είπαν ότι κανείς δεν ήξερε ακριβώς αν γίνονταν διαπραγματεύσεις ή όχι, και ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους ανησυχούσαν για κάτι που θα μπορούσε να συμβεί το επόμενο πρωί, σε σημείο να απαιτήσουν από τον πρόεδρο να απευθυνθεί στον κόσμο εκείνο το βράδυ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε την πιο σημαντική φράση: «Κανείς δεν το έλεγε αυτό, αλλά νομίζω ότι μάλλον φοβόντουσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέφευγαν στην πυρηνική βόμβα».

Αυτή η ανησυχία αποτυπώνει το μέγεθος του φόβου που επικρατούσε εκείνες τις ώρες, όχι από κάποια επίσημη θέση, αλλά από έναν άνθρωπο κοντά στην προεδρία του Ιράν.

Σύμφωνα με την εξήγηση του Al Jazeera, η αξία της εν λόγω φράσης δεν είναι ότι αποδεικνύει την ύπαρξη μιας πραγματικής αμερικανικής πρόθεσης να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, η οποία δεν υποστηρίζεται από διεθνείς αναφορές για την εκεχειρία, αλλά ότι αποκαλύπτει ότι αυτή η πιθανότητα ήταν παρούσα ως εμμονή στο μυαλό του Γιουσέφ, κατά την εκτίμησή του, στην ατμόσφαιρα ορισμένων από τους παρόντες σε εκείνη τη συνάντηση.

Αυτό που πρόσθεσε στη δύναμη του κειμένου ήταν ότι όχι μόνο στάθηκε σε αυτή την αναφορά, αλλά εξιστόρησε επίσης τη σύγχυση στη ροή των ίδιων των πληροφοριών μέσα σε εκείνη τη νύχτα.

Ο Γιουσέφ έγραψε ότι η ομάδα μέσων ενημέρωσης της προεδρίας είχε ετοιμάσει ένα κείμενο που θα εκδοθεί εάν εγκριθεί από τον πρόεδρο και ότι ο ίδιος έγραψε σημεία που πίστευε ότι έπρεπε να περιλαμβάνει η ομιλία, από συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών και ευχαριστίες στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι την εκτίμηση όσων στάθηκαν δίπλα στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου και τονίζοντας την ενότητα.

Αλλά πρόσθεσε ότι τίποτα δεν είχε δημοσιευτεί ακόμα, πριν έρθει η πιο δραματική ειρωνεία: Η είδηση της εκεχειρίας έφτασε για πρώτη φορά σε αυτόν από έναν Ιρανό αντιφρονούντα στο εξωτερικό που του έστειλε τη δήλωση του Λευκού Οίκου, πριν οι πληροφορίες από το εσωτερικό φτάσουν σε αυτόν λίγα λεπτά αργότερα.

Εδώ το σημείωμα δεν μιλά πλέον μόνο για τον φόβο ενός άγνωστου πρωινού, αλλά και για την ασάφεια του τι συνέβαινε στις πιο ευαίσθητες ώρες του πολέμου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πήραν γρήγορα το σημείωμα και επικεντρώθηκαν στην πιο ευαίσθητη παράγραφο του. Ιρανικοί ιστότοποι το αναδημοσίευσαν με άμεση αναφορά στην πυρηνική βόμβα ή για να ανησυχήσουν για μια καταστροφική κλιμάκωση των ΗΠΑ, δίνοντας στο κείμενο μια ζωή πέρα από το κανάλι Telegram όπου δημοσιεύτηκε αρχικά.

Αυτή η υποδοχή των μέσων ενημέρωσης είναι σημαντική, γιατί δείχνει ότι αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο ότι ο γιος του προέδρου έγραφε το ημερολόγιό του, κάτι που κάνει καθημερινά, αλλά ότι το συγκεκριμένο ημερολόγιο φαινόταν σε πολλούς περισσότερο σαν μαρτυρία της εσωτερικής διάθεσης των τελευταίων ωρών πριν από την εκεχειρία και της σύγχυσης που ακολούθησε.

Γκρίζα περιοχή

Η διαδικασία του Ισλαμαμπάντ, η οποία υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την πολιτική ηρεμία, έχει επίσης εισέλθει σε μια γκρίζα ζώνη.

Οι συνομιλίες προγραμματισμένες για το Σάββατο, με τις αντιπροσωπείες ήδη στο Ισλαμαμπάντ, καθυστερούν αποδεικνύοντας ότι η τροχιά μετά την εκεχειρία δεν είναι τόσο σταθερή όσο είχε αρχικά εμφανιστεί.

Το κείμενο του Γιουσέφ αποτελεί μία απόδειξη της πιο τεταμένης ίσως νύχτας του πολέμου, όπου όλα ήταν στον «αέρα», χωρίς κανείς να γνωρίζει αν το Ιράν όδευε προς μια συμφωνία για να σταματήσει την έκρηξη ή προς μια μεγαλύτερη έκρηξη που θα ανέβαλε την ίδια τη συμφωνία.