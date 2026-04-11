WSJ: Το τέλος της εποχής των ελεύθερων θαλασσών - Τώρα όλοι θα πληρώσουν

Snapshot Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, θέτοντας σε κίνδυνο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η επιβολή διοδίων προκαλεί αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο και αυξάνει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου, με συνέπειες για τους καταναλωτές παγκοσμίως.

Η αμερικανική ναυτική κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ έχει μειωθεί, καθώς το Ιράν ελέγχει πλέον την πρόσβαση στα πλοία μέσω απειλών και τελών.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί προηγούμενο που μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, όπως η Κίνα στη Νότια Σινική Θάλασσα, επηρεάζοντας την παγκόσμια ναυτιλία και οικονομία.

Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των διοδίων, καθώς οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα όπως κρυπτονομίσματα ή ξένα νομίσματα.

Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν - Ισραήλ και ΗΠΑ διέλυσε σε μόλις έξι εβδομάδες ένα σύστημα παγκόσμιου εμπορίου που κυριαρχούσε για περισσότερο από έναν αιώνια βασιζόμενο στις ανοιχτές θάλασσες και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Το Στενό του Ορμούζ, άλλαξε τα παγκόσμια δεδομένα και φέρνει σαρωτικές ανακατατάξεις σε αυτό που μέχρι πρότινος αποτελούσε αδιαπραγμάτευτο δεδομένο.

Τι Ιράν επιβάλλει «διόδια» στην πλωτή οδό πλάτους 54 χιλιόμετρων, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι περίπου 20.000 ναυτικοί, παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας και τις διπλωματικές εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν.

JUST IN: Ship traffic in the Strait of Hormuz over the past 24 hours. pic.twitter.com/JgG6VULYGR — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 9, 2026

Για το «τέλος» της εποχής των ελεύθερων θαλασσών και πως θα επηρεάσει το παγκόσμιο σκηνικό η Wall Street Journal δίνει μία αρκετά αποθαρρυντική εικόνα.

Τα «διόδια της Τεχεράνης» άρχισαν να εφαρμόζονται, υπό το βλέμμα του Αμερικανικού Ναυτικού, μια παραδοχή ότι, τουλάχιστον εδώ και τώρα στον παγκόσμιο πετρελαϊκό διάδρομο, η Αμερική δεν κυριαρχεί πλέον στα κύματα.

Οι καπετάνιοι, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των περισσότερων από 700 πλοίων που είχαν κολλήσει κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας φορτίο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανταλλάσσουν μηνύματα προσπαθώντας να κατανοήσουν τους μεταβαλλόμενους κανόνες της Τεχεράνης.

Το ναυτικό του Ιράν εξέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα διευκρινίζοντας τη θέση του: «Εάν οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να διέλθει χωρίς άδεια, [θα] καταστραφεί».

Τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν οι ναυτικοί, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε νεκροταφείο για ένα εμπορικό σύστημα τόσο αναπόσπαστο της σύγχρονης οικονομίας που οι περισσότεροι καταναλωτές, συνηθισμένοι σε φθηνές εισαγωγές και τριήμερη αποστολή, το θεωρούν δεδομένο.

Το τίμημα πρόκειται να επωμιστούν οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, μέσω του πληθωρισμού, των μπερδεμένων χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων και των δυσκολιών μιας νέας συμφωνίας με την οποία η Τεχεράνη μπορεί να επιλέξει ποιες χώρες έχουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Εάν το Ιράν συνεχίσει να χρεώνει τα δεξαμενόπλοια για ασφαλή διέλευση, το πρόσθετο κόστος θα οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή για ένα γαλόνι βενζίνης, ανέφεραν οι οικονομολόγοι. Ή το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης θα μπορούσε να πνίξει εντελώς τη ροή, προκαλώντας χάος στις αγορές ενέργειας.

Η δημιουργία προηγούμενου ενός σταθμού διοδίων σε ανοιχτά νερά θα αντηχήσει σε μια παγκόσμια τάξη που οι ΗΠΑ συνέβαλαν στην οικοδόμηση.

Οι σύμμαχοι της Αμερικής ανησυχούν ότι άλλοι παίκτες θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να αναπαράγουν το παράδειγμα του Ιράν.

«Αν ο κόσμος αποδέχεται την πληρωμή διοδίων για το Στενό του Ορμούζ, τότε πώς θα χειριστούμε τον ισχυρισμό της Κίνας ότι ολόκληρη η Νότια Σινική Θάλασσα είναι κινεζικά χωρικά ύδατα;» δήλωσε ο απόστρατος αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον «Φόζι» Μίλερ. «Αν ελέγχουν τη Νότια Σινική Θάλασσα, ουσιαστικά ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία».

Strait of Hormuz traffic remains limited



Vessel activity through the Strait of Hormuz has increased slightly since the ceasefire took effect on 8 April, but flows remain well below normal levels. According to #MarineTraffic data, 14 vessels crossed the Strait on 8–9 April,… pic.twitter.com/SI88m4DvrX — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 10, 2026

Η Κίνα λέει ότι ενεργεί εντός των χωρικών της υδάτων. Οι γείτονές της, οι οποίοι απορρίπτουν τα επιχειρήματα του Πεκίνου, κάποτε βασίζονταν στην ισχυρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον.

Αλλά αυτές τις μέρες, η Αμερική έχει εκφράσει λιγότερο ένθερμα την αντίθεσή της στην τελευταία κατασκευή ενός τεχνητού νησιού στη Νότια Σινική Θάλασσα από το Πεκίνο σε σχέση με προηγούμενα έργα, τα οποία θεωρούνται ευρέως ως πιθανές απειλές για τη ναυτιλία στην περιοχή, καθώς και για την Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στρατιωτικά μέσα από την Ανατολική Ασία στη Μέση Ανατολή - δίνοντας στην Κίνα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αλλά χωρίς να απελευθερώσουν το Ορμούζ.

«Όπως οι γκάνγκστερ της γειτονιάς, το Ιράν και η Κίνα επιδιώκουν να επιβάλουν μια απάτη προστασίας σε πολιτικά πλοία που πλέουν στα ύδατα που επιθυμούν οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Hunter Stires, ο οποίος διετέλεσε ναυτικός στρατηγός του Υπουργού Ναυτικού μέχρι φέτος.

«Η μαφία τα αποκαλεί «χρήματα προστασίας». Το Ιράν τα αποκαλεί «τέλη» για την ανενόχλητη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ... Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Όπου τελειώνουν οι ελεύθερες θάλασσες, αρχίζουν οι αναταραχές».

Προς το παρόν, δεν είναι καν σαφές πώς οι πλοιοκτήτες πρόκειται να πληρώσουν τα νέα ιρανικά τέλη χωρίς να παραβιάσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Ένας σύμβουλος μιας ασιατικής κυβέρνησης, που συνήθως είναι στενός εταίρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι διαπραγματεύονταν με τον τοπικό Ιρανό πρέσβη, συζητώντας εάν τα πλοία τους θα μπορούσαν να αγοράσουν κρυφά ασφαλή διέλευση σε κρυπτονομίσματα ή κινεζικό γουάν.

Μέχρι στιγμής, ρωσικά και κινεζικά πλοία απολαμβάνουν πρόσβασης. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιδεικνύουν τις δυνάμεις τους, κατατάσσοντας τα πλοία σε μια κλίμακα που προσδιορίζει το πόσο φιλικά είναι τα έθνη τους. Στο κάτω μέρος της βαθμολογίας: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

