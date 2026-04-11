Τραμπ: Το Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως και αρκετά σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι το στενό του Χορμούζ θα «ανοίξει» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με τη είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, το οποίο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σε αυτή τη θαλάσσια οδό με κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

«Θα ανοίξουμε τον Κόλπο -ή το στενό, όπως το λένε- με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς.

«Θα γίνει αρκετά γρήγορα· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να μεταβεί στη Βιρτζίνια.

Το στενό «θα ανοίξει αυτόματα» καθώς το Ιράν «δεν θα βγάλει χρήματα αλλιώς», επέμεινε.

