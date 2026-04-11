Τραμπ: Υπόσχεται να βοηθήσει την οικονομία της Ουγγαρίας αν επανεκλεγεί ο Ορμπάν

O Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι θα «ενισχύσει» την ουγγρική οικονομία αν ο σύμμαχός του, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, εξασφαλίσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή.

«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για σπουδαίους συμμάχους μας, αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Όρμπαν!».

