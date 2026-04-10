Νετανιάχου: Γιατί ανακοίνωσε συνομιλίες με τον Λίβανο - Τι συζήτησε με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε μια «τεταμένη» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Μεγάλη Πέμπτη και συνειδητοποίησε στο τέλος της συζήτησης ότι αν δεν εξέφραζε δημοσίως την προθυμία του να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα κήρυσσε μονομερώς κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το CNN.

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες αυτή την εβδομάδα. Την Μεγάλη Τρίτη ο Νετανιάχου φέρεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Τραμπ να τον έπεισε να μην συμπεριλάβει τον Λίβανο στην εκεχειρία με το Ιράν.

Ωστόσο, ο Τραμπ τηλεφώνησε ξανά στον Νετανιάχου την Μεγάλη Τετάρτη για να εκφράσει την ανησυχία του, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων στον Λίβανο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στη συνέχεια ότι προέτρεψε τον Νετανιάχου να ακολουθήσει μια πιο «διακριτική» εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ, ο οποίος φαινόταν να εξακολουθεί να είναι δυσαρεστημένος την Μεγάλη Πέμπτη, τηλεφώνησε ξανά στον Νετανιάχου για να συζητήσουν το θέμα του Λιβάνου.

Λίγο μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο σχετικά με κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ και ειρηνευτική συμφωνία με τη Βηρυτό. Τόνισε παράλληλα ότι οι επιθέσεις εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν θα συνεχιστούν εν τω μεταξύ.

Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ απέφυγε να επιτεθεί στη Βηρυτό τις τελευταίες 24 ώρες.

