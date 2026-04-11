Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει και να απομακρύνει τις νάρκες που τοποθέτησε στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δεν μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεν είναι σε θέση να εντοπίσει και να απομακρύνει όλες τις νάρκες που τοποθέτησε στη θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα The New York Times.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι φαινομενικά ασφαλείς διαδρομές μέσα από τις νάρκες που έχουν τοποθετήσει οι Φρουροί της Επανάστασης είναι περιορισμένες, λόγω της «απρόσεκτης ναρκοθέτησης» των Στενών από την Τεχεράνη.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν στερούνται των δυνατοτήτων για την απομάκρυνση ναυτικών ναρκών. Ορισμένες νάρκες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπορούν επίσης να παρασυρθούν από τα νερά, ενώ δεν είναι σαφές εάν το Ιράν κατέγραψε κάθε νάρκη που τοποθέτησε στη θαλάσσια οδό.

Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν την Τετάρτη, διαψεύδοντας αναφορές ότι το Ιράν εμπόδιζε μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας και εισέπραττε διόδια. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι το Ιράν όντως εμπόδιζε τα πλοία να χρησιμοποιήσουν τη θαλάσσια οδό, με τον πρόεδρο να δημοσίευσε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social απειλώντας το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να εμποδίζει την κυκλοφορία έως ότου το Ισραήλ σταματήσει να επιτίθεται στον λιβανέζικο σύμμαχό του, τη Χεζμπολάχ, κάτι που, σύμφωνα με το Ιράν και τους Πακιστανούς μεσολαβητές, έπρεπε να αποτελεί μέρος της εκεχειρίας. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι υπήρξε μια «παρεξήγηση» σχετικά με το θέμα αυτό, ενώ επέμειναν ότι ποτέ δεν συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τον Λίβανο στην εκεχειρία.

