Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου επανέλαβαν την ανοδική τους τάση τη Δευτέρα, αν και έκλεισαν κάτω από τα 100 δολάρια, λόγω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχέςτου Ιράν τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στις 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας, χωρίς να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες.

Αφού ανέβηκε έως και τα 103,87 δολάρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η τιμή του αργού Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου, «κλείδωσε» στα 99,36 δολάρια.

Το αντίστοιχο των ΗΠΑ, το αργό West Texas Intermediate, για παράδοση Μαΐου, σημείωσε άνοδο 2,60%, φθάνοντας στα 99,08 δολάρια.

Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου επίσης ανέβηκαν κατά 2%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, που αποτελεί δείκτη των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, αυξήθηκε κατά 4%.

Οι μετοχές ακολούθησαν ένα διαφορετικό μοτίβο, ωστόσο, και σημείωσαν απότομη άνοδο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εν μέσω εκρήξεων αισιοδοξίας ότι ο πόλεμος θα εκτονωθεί με κάποιο τρόπο στο εγγύς μέλλον.

Οι μετοχές έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι «τηλεφωνήθηκε» σήμερα το πρωί «από τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «αυτοί» θέλουν να εργαστούν για μια συμφωνία, χωρίς να διευκρινίσει ποιος επικοινώνησε.

Όταν χτύπησε το καμπανάκι κλεισίματος, ο S&P 500 είχε ανέβει περισσότερο από 1%. Το ράλι του δείκτη τη Δευτέρα διέγραψε όλες τις απώλειές του από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και τον επανέφερε σε θετικό έδαφος για το έτος.

Ο Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 1,2% και ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 302 μονάδων. Και οι δύο είναι ουσιαστικά σταθεροί για το έτος και ο Dow παραμένει στο κόκκινο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η ροή των «λιγότερο κακών» ειδήσεων είναι αρκετά καλή», έγραψε ο επικεφαλής στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της HSBC, Μαξ Κέτνερ, σε σημείωμα που δημοσίευσε τη Δευτέρα το πρωί. «Δεν χρειαζόμαστε πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για να ξεθωριάσουν οι κινήσεις των τελευταίων έξι εβδομάδων».

«Το άνοιγμα του Στενού έχει γίνει η πιο χρονικά ευαίσθητη προτεραιότητα της αγοράς», έγραψαν οι αναλυτές εμπορευμάτων της JPMorgan Chase. «Το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που πέρασε το Ορμούζ στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του γύρω στις 20 Απριλίου, σηματοδοτώντας το σημείο στο οποίο τα βαρέλια πριν από το κλείσιμο θα εξαντληθούν πλήρως από την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού».

Διαβάστε επίσης