Bloomberg: Το Ιράν καταθέτει νέο σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο βραχείας διακοπής της ναυσιπλοϊας μέσω του Ορμούζ για να αποφύγει να θέσει σε κίνδυνο τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Δημήτρης Μάνωλης

Πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Khor Fakkan, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Το Ιράν εξετάζει μια βραχυπρόθεσμη αναστολή της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών του Ορμούζ για να αποφύγει να «δοκιμάσει τα νερά» του ναυτικού αποκλεισμού, που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και να θέσει σε κίνδυνο έναν πιθανό νέο γύρο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Ιράν εξετάζει ένα σχέδιο για την προσωρινή αναστολή των αποστολών μέσω του Στενού του Ορμούζ. Αυτό είχε ως στόχο να αποφευχθεί η άμεση δοκιμή του αμερικανικού αποκλεισμού και να διακινδυνευτεί ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνεται.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, oι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν νέες διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο, αναφέρθηκε ότι η επιβράδυνση ή η διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας για λίγες ημέρες θεωρήθηκε ως βήμα για την αποτροπή ενός περιστατικού που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

Το Bloomberg μεταδίδει την είδηση αυτή, την οποία δημοσίευσαν πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Sky News Arabia, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις που διεξάγονται στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας των ζητημάτων που συζητήθηκαν, η πιθανή αναστολή αντανακλά την επιθυμία να αποφευχθεί μια άμεση κλιμάκωση σε ένα ευαίσθητο διπλωματικό στάδιο, ενώ η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη φέρονται να οριστικοποιούν την εφοδιαστική αλυσίδα μιας νέας άμεσης συνάντησης.

