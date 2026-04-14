Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στoν αμερικανικό ιστότοπο New York Post ότι ενδέχεται να υπάρξει δεύτερος γύρος συνομιλιών με το Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν. «Θα έπρεπε να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», είπε. «Είναι πιο πιθανό — ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης κάνει εξαιρετική δουλειά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, με τον οποίο ανέπτυξε στενή σχέση πέρυσι, κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ Πακιστάν και Ινδία, η οποία τερματίστηκε έπειτα από τετραήμερη σύγκρουση και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη συμβολή των ΗΠΑ.

«Είναι εξαιρετικός και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Γιατί να πάμε σε κάποια άλλη χώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα;».

Διαβάστε επίσης