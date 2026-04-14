Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» από την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. «Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος από αυτήν. Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος», είπε ο Τραμπ.

Η απάντηση του Τραμπ στην αποστασιοποίηση του Μελόνι

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται μετά την υπεράσπιση της Ιταλίδας πρωθυπουργού προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στη συζήτηση μεταξύ του Ποντίφικα και του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Τα λόγια του Τραμπ για τον Πάπα ήταν «απαράδεκτα», σύμφωνα με τη Μελόνι. «Έχω εκφράσει και συνεχίζω να εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τον Πάπα Λέοντα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός. «Θα προχωρήσω παραπέρα: ειλικρινά, δεν θα ένιωθα άνετα σε μια κοινωνία όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες κάνουν ό,τι λένε οι πολιτικοί ηγέτες. Όχι σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Τραμπ: «Η Μελόνι δεν είναι πια η ίδια»

«Αυτή είναι απαράδεκτη, επειδή δεν τη νοιάζει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία», ήταν η κοφτή απάντηση του Αμερικανού προέδρου. «Δεν είναι πλέον το ίδιο άτομο και η Ιταλία δεν θα είναι ποτέ η ίδια χώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν είχε επαφή με τη Μελόνι «για πολύ καιρό».

Διαβάστε επίσης