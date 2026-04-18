Το Ιράν δεν είναι έτοιμο για περισσότερες δια ζώσης συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει υπουργός

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δια ζώσης ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να αλλάξουν οι ΗΠΑ τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις τους, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν λιγότερο από μία ημέρα και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στην ίδια πόλη, με το Πακιστάν ως βασικό μεσολαβητή μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει την οριστικοποίηση μιας «συμφωνίας-πλαισίου» πριν προχωρήσει σε άλλη συνάντηση.

«Δεν έχουμε ακόμη φτάσει εκεί για να προχωρήσουμε σε μια πραγματική συνάντηση, επειδή υπάρχουν ζητήματα για τα οποία οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική τους θέση», δήλωσε στο Associated Press.

Ωστόσο, έχουν υπάρξει πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των μερών τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο Χατιμπζαντέχ. Πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την ιδέα ως «μη έτοιμη».

