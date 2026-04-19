Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης διατάσσουν πλοίο από την Ινδία να γυρίσει πίσω

Βίντεο΄- που έδωσε στην δημοσιότητα το πλήρωμα του - δείχνει τη στιγμή που ο ιρανικός στρατός διέταξε ένα ινδικό πλοίο να διακόψει τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε ξανά το Στενό, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των λιμανιών του.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή κατά την οποία οι ιρανικές δυνάμεις διατάζουν ένα ινδικό σούπερ-τάνκερ, το οποίο μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, να εγκαταλείψει την πορεία του.

Σύμφωνα με αναφορές του οργανισμού TankerTrackers, σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προσέγγισαν το πλοίο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον δύο πλοία δέχθηκαν πυρά.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νέου Δελχί, το οποίο κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που πλέουν υπό την ινδική σημαία.

Αντίποινα στον αμερικανικό αποκλεισμό

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η απόφαση να κλείσει ξανά η στρατηγικής σημασίας δίοδος αποτελεί άμεση απάντηση στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

BREAKING



Ghalibaf:



If the US doesn't lift the naval blockade on Iran, the use of Strait of Hormuz will be heavily limited



We have conveyed this message to the Americans via the Head of the Pakistani military Asim Munir pic.twitter.com/8PCJ8c3MqA — Iran Observer (@IranObserver0) April 18, 2026

Όπως μάλιστα τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου Εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, η χρήση του Στενού του Ορμούζ θα περιοριστεί σημαντικά. Έχουμε μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους Αμερικανούς μέσω του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ

Διαβάστε επίσης