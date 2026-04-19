Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης διατάσσουν πλοίο από την Ινδία να γυρίσει πίσω

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή κατά την οποία οι ιρανικές δυνάμεις διατάζουν ένα ινδικό σούπερ-τάνκερ, το οποίο μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, να εγκαταλείψει την πορεία του.

Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης διατάσσουν πλοίο από την Ινδία να γυρίσει πίσω
Βίντεο΄- που έδωσε στην δημοσιότητα το πλήρωμα του - δείχνει τη στιγμή που ο ιρανικός στρατός διέταξε ένα ινδικό πλοίο να διακόψει τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε ξανά το Στενό, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των λιμανιών του.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή κατά την οποία οι ιρανικές δυνάμεις διατάζουν ένα ινδικό σούπερ-τάνκερ, το οποίο μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, να εγκαταλείψει την πορεία του.

Σύμφωνα με αναφορές του οργανισμού TankerTrackers, σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προσέγγισαν το πλοίο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον δύο πλοία δέχθηκαν πυρά.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νέου Δελχί, το οποίο κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που πλέουν υπό την ινδική σημαία.

Αντίποινα στον αμερικανικό αποκλεισμό

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η απόφαση να κλείσει ξανά η στρατηγικής σημασίας δίοδος αποτελεί άμεση απάντηση στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μάλιστα τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου Εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, η χρήση του Στενού του Ορμούζ θα περιοριστεί σημαντικά. Έχουμε μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους Αμερικανούς μέσω του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ

Διαβάστε επίσης

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης διατάσσουν πλοίο από την Ινδία να γυρίσει πίσω

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με έξι νεκρούς

01:23ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Καταδίκασε την επίθεση της Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε Γάλλο κυανόκρανο

00:57ΚΟΣΜΟΣ

Δομινικανή Δημοκρατία: Κατασχέθηκαν 1,6 τόνοι κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών

00:27ΣΕΙΣΜΟΙ

Ινδονησία: Σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ στην Σουμάτρα

00:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη

23:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Αναλυτικός οδηγός για τους μαθητές

23:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το απίστευτο λάθος που κάνουμε όλοι με τα Κρι-Κρι της Κρήτης

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές - Τι ισχύει για τα ανδρομικά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

23:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

23:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχρός πόλεμος» στο Παλάτι: Το μπλόκο της Κέιτ Μίντλετον στην πριγκίπισσα Βεατρίκη – Τα πάρτι, οι playboy και οι σκιές του Έπσταϊν

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός που ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κέντρο - Βίντεο

22:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω πτώσης δέντρου στη Βέροια

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Ζωντανά... για την παραμονή τα «Λιοντάρια»

