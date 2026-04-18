Τραμπ: Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου συγκάλεσε το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης και των εξελίξεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος σύντομα με τα Στενά του Ορμούζ, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Παρόντες, στη σύσκεψη ήταν μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Συμμετείχαν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τη σύσκεψη.

