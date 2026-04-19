Στενά του Ορμούζ: Πλοία εγκαταλείπουν την περιοχή μετά τις ιρανικές επιθέσεις

Snapshot Τα Στενά του Ορμούζ έχουν σχεδόν αδειάσει μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει ξανά τη θαλάσσια δίοδο, στις 18/04.

Το Ιράν ανέστρεψε την προσωρινή απόφαση επαναλειτουργίας της διόδου, επικαλούμενο παραβίαση των όρων εκεχειρίας λόγω αμερικανικού αποκλεισμού.

Στην περιοχή κατεγράφησαν τουλάχιστον δύο επιθέσεις σε πλοία και ένα ύποπτο περιστατικό με εκτόξευση νερού κοντά σε κρουαζιερόπλοιο. Snapshot powered by AI

«Καθάρισαν» ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα εντοπισμού πλοίων.

Τα πρόσφατα στοιχεία του MarineTraffic δείχνουν ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος έχει σχεδόν αδειάσει ξανά, μετά την την απόφαση του Ιράν να την κλείσει εχθές (18/04).

Αυτή ήταν η εικόνα το πρωί του Σαββάτου (18/04), μετά την προσωρινή επαναλειτουργία από το Ιράν, έπειτα από περίπου 7 εβδομάδες αποκλεισμού.

Ωστόσο, η νηοπομπή των πλοίων που διέσχιζαν την περιοχή, διαλύθηκε γρήγορα, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι θα αναστρέψουν την απόφαση για άνοιγμα.

Όπως ανέφεραν, ένας συνεχιζόμενος αμερικανικός αποκλεισμός παραβίαζε τους όρους της εκεχειρίας. Το κλείσιμο ακολούθησαν τουλάχιστον δύο αναφερόμενες επιθέσεις και ένα ύποπτο περιστατικό στην περιοχή, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα βορειοανατολικά του Ομάν.

Άλλο πλοίο δέχθηκε πυρά από δύο ιρανικά ταχύπλοα της Επαναστατικής Φρουράς.

Σε περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως «ύποπτο», ο πλοίαρχος ενός κρουαζιερόπλοιου ανέφερε εκτόξευση νερού πολύ κοντά στο σκάφος.

