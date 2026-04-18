Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ασταθής λόγω των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά, παρά το άνοιγμά τους την προηγούμενη ημέρα.
  • Ο ιρανικός κρατικός Τύπος επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη είχε ανοίξει χθες τα Στενά του Ορμούζ, αυτά έκλεισαν εκ νέου.

Στην τελευταία ανακοίνωση του ιρανικού κρατικού Τύπου αναφέρεται ότι συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, ενώ γνωστοποιείται πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει ξανά.

Όπως μεταδίδει το IRIB, η διοίκηση κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για «πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας παρεμπόδισης» στο πλαίσιο ενός ανεπίσημου αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, η θαλάσσια δίοδος του Ορμούζ τίθεται εκ νέου υπό «αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, μέχρι να διασφαλιστεί, όπως αναφέρεται, η πλήρης ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που συνδέουν το Ιράν με διεθνείς προορισμούς.

Μέχρι τότε, η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, όπως τονίζεται, θα παραμείνει υπό ενισχυμένο έλεγχο και περιορισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου ράπερ με ναρκωτικά στα διόδια Πολυμύλου

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά

11:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ – «Τίθενται και πάλι υπό αυστηρό έλεγχο», λέει το Ιράν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ - Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Με το non paper Βουρλιώτη χτίστηκε ένα αφήγημα, με αποκαλούν κατηγορούμενο χωρίς να έχω λάβει ακόμη το πόρισμα»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Το κρυφό φαινόμενο της θάλασσας που μπορεί να ανιχνευθεί μόνο από drone

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός «ροκανίζει» τις καταθέσεις – Νέα προειδοποίηση του ΙΟΒΕ

10:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ντέρμπι Ηρακλής – ΠΑΟΚ και ματς επιβίωσης για το Μαρούσι | Το πρόγραμμα

10:49LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με έχει τυφλώσει ο έρωτας, είχα ξεχάσει πώς είναι»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο 100% ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο: Ευρωπαϊκό project φέρνει επανάσταση στη ναυτιλία

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοιγμα μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζωτική ανάγκη ένα μεγάλο δημοκρατικό “ξεβόλεμα” – Δεν υπάρχει αντίπαλος»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σανς «έσβησαν» τον Κάρι κι άφησαν τους Ουόριορς εκτός playoffs – Πρόκριση για τους Μάτζικ

10:10ANNOUNCEMENTS

Φωτιά στο πρωτάθλημα με διαστημική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet!

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από την οστεοαρθρίτιδα: Πρακτικές συμβουλές αυτοφροντίδας που πραγματικά βοηθούν

09:52LIFESTYLE

Αιμιλία Υψηλάντη: «Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά από συνάδελφο πάνω στη σκηνή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η γνωριμία της Μυρτούς με έναν εκ των δραστών που έμελλε να αποδειχθεί μοιραία - Ψάχνουν αν γνώριζαν κι άλλοι

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά - Η ανατροπή μετα την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμές καυσίμων: Ανάσα μετά τη «βουτιά» του πετρελαίου - Πότε θα φανεί η μείωση στις αντλίες

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ