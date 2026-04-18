Snapshot Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά, παρά το άνοιγμά τους την προηγούμενη ημέρα.

Ο ιρανικός κρατικός Τύπος επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός στην περιοχή.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη είχε ανοίξει χθες τα Στενά του Ορμούζ, αυτά έκλεισαν εκ νέου.

Στην τελευταία ανακοίνωση του ιρανικού κρατικού Τύπου αναφέρεται ότι συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, ενώ γνωστοποιείται πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει ξανά.

Όπως μεταδίδει το IRIB, η διοίκηση κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για «πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας παρεμπόδισης» στο πλαίσιο ενός ανεπίσημου αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, η θαλάσσια δίοδος του Ορμούζ τίθεται εκ νέου υπό «αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, μέχρι να διασφαλιστεί, όπως αναφέρεται, η πλήρης ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που συνδέουν το Ιράν με διεθνείς προορισμούς.

Μέχρι τότε, η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, όπως τονίζεται, θα παραμείνει υπό ενισχυμένο έλεγχο και περιορισμούς.

