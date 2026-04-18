Ιράν: Ανοιγμα μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

Μέχρι τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, δεν είχε καταγραφεί ακόμα καμία πτήση πάνω από το Ιράν.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει το πρωί του Σαββάτου και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.