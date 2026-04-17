Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Είναι πλήρως ανοιχτά, ευχαριστούμε - Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για ελεύθερη διέλευση. Ευχαριστούμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο σε νεότερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι «τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορικές δραστηριότητες και πλήρως ελεύθερη διέλευση», ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην περιοχή «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η συνδιαλλαγή μας» με την Τεχεράνη.

Και κατέληξε: «Αυτή η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη επιλυθεί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ενώ τόνισε ότι η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Η ανάρτησή του:

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

