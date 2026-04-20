Ιράν: «Η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν είναι δωρεάν» – Αιχμές για τις εξαγωγές πετρελαίου
Νέο μήνυμα από την Τεχεράνη με αιχμές για τις κυρώσεις και την πίεση στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, δήλωσε ότι «η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν είναι δωρεάν», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της Δύσης.
Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να περιορίζονται οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και ταυτόχρονα να θεωρείται δεδομένη η ασφάλεια για τα υπόλοιπα κράτη.
«Η επιλογή είναι ξεκάθαρη: είτε μια ελεύθερη αγορά πετρελαίου για όλους, είτε το ρίσκο σημαντικού κόστους για όλους», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, η σταθερότητα στις τιμές των καυσίμων εξαρτάται από ένα «εγγυημένο και μόνιμο τέλος» στις οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του.
