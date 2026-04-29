Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

Ο Τραμπ απορρίπτει μια ιρανική πρόταση να ανοίξει πρώτα τα Στενά του Ορμούζ και να άρει τον αποκλεισμό, ενώ παράλληλα αναβάλλει τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο

Δημήτρης Μάνωλης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) φέρεται να έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο, ισχυρό» κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Το Axios αναφέρει αυτό, επικαλούμενο τρεις διαφορετικές ενημερωμένες πηγές, οι οποίες λένε ότι μετά τις επιθέσεις, οι οποίες πιθανότατα θα στοχεύσουν στόχους υποδομών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν την πίεση στο καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα κρατήσει το Ιράν υπό ναυτικό αποκλεισμό μέχρι το καθεστώς να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ απορρίπτει μια ιρανική πρόταση να ανοίξει πρώτα το Στενό του Ορμούζ και να άρει τον αποκλεισμό, ενώ παράλληλα αναβάλλει τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι έβλεπε τον αποκλεισμό ως «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς» και οι πηγές ανέφεραν ότι δεν είχε ακόμη διατάξει καμία κινητική ενέργεια μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Δημοσίευσε ένα meme που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο ίδιος κρατούσε ένα όπλο με μια προειδοποίηση προς το Ιράν και το σλόγκαν «ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΟ ΤΥΠΟ».

Προς το παρόν, ο Τραμπ θεωρεί τη συνέχιση του αποκλεισμού ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί, σύμφωνα με τις πηγές. Αρνήθηκε να συζητήσει οποιαδήποτε στρατιωτικά σχέδια στην τηλεφωνική συνέντευξη της Τετάρτης, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Πνίγονται σαν λούτρινο γουρουνάκι. Και θα είναι χειρότερα γι' αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να άρει τον αποκλεισμό. «Θέλουν να διευθετήσουν το θέμα. Δεν θέλουν να διατηρήσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω [να άρω τον αποκλεισμό], επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι αγωγοί πετρελαίου του Ιράν «κοντά στο να εκραγούν» επειδή το Ιράν δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού. Ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Ιράν διατρέχει άμεσο κίνδυνο σε αυτό το μέτωπο.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή ασφαλείας, την οποία επικαλέστηκε το αγγλόφωνο κρατικό μέσο ενημέρωσης PRESS TV, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ «σύντομα θα αντιμετωπιστεί με πρακτικά και πρωτοφανή μέτρα».

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν επιδείξει αυτοσυγκράτηση προκειμένου να δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία και στον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «πιστεύουν ότι η υπομονή έχει όρια και ότι μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη» εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο υπουργικό: Να δούμε πώς προστατευόμαστε οι πολιτικοί από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη κλοπή στην Αίγυπτο: «Εξαφάνισαν» σοδειά σιταριού σε δύο ώρες από 2,5 στρέμματα

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στα Μακρίσια – Ανήλικος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη:Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

19:42LIFESTYLE

Από φιλανθρωπική εκδήλωση σε παγκόσμιο φαινόμενο: Πώς η Anna Wintour μεταμόρφωσε το Met Gala

19:34WHAT THE FACT

Θαλάσσιος θηρευτής ηλικίας 180 εκατομμυρίων ετών με 100 δόντια καταβρόχθιζε πέτρες για να επιβιώσει

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος επιτέθηκε και χτύπησε τουρίστα με λοστό στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ