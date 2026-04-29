Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) φέρεται να έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο, ισχυρό» κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Το Axios αναφέρει αυτό, επικαλούμενο τρεις διαφορετικές ενημερωμένες πηγές, οι οποίες λένε ότι μετά τις επιθέσεις, οι οποίες πιθανότατα θα στοχεύσουν στόχους υποδομών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν την πίεση στο καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα κρατήσει το Ιράν υπό ναυτικό αποκλεισμό μέχρι το καθεστώς να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ απορρίπτει μια ιρανική πρόταση να ανοίξει πρώτα το Στενό του Ορμούζ και να άρει τον αποκλεισμό, ενώ παράλληλα αναβάλλει τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι έβλεπε τον αποκλεισμό ως «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς» και οι πηγές ανέφεραν ότι δεν είχε ακόμη διατάξει καμία κινητική ενέργεια μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Δημοσίευσε ένα meme που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο ίδιος κρατούσε ένα όπλο με μια προειδοποίηση προς το Ιράν και το σλόγκαν «ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΟ ΤΥΠΟ».

Προς το παρόν, ο Τραμπ θεωρεί τη συνέχιση του αποκλεισμού ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί, σύμφωνα με τις πηγές. Αρνήθηκε να συζητήσει οποιαδήποτε στρατιωτικά σχέδια στην τηλεφωνική συνέντευξη της Τετάρτης, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Πνίγονται σαν λούτρινο γουρουνάκι. Και θα είναι χειρότερα γι' αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να άρει τον αποκλεισμό. «Θέλουν να διευθετήσουν το θέμα. Δεν θέλουν να διατηρήσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω [να άρω τον αποκλεισμό], επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι αγωγοί πετρελαίου του Ιράν «κοντά στο να εκραγούν» επειδή το Ιράν δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού. Ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Ιράν διατρέχει άμεσο κίνδυνο σε αυτό το μέτωπο.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή ασφαλείας, την οποία επικαλέστηκε το αγγλόφωνο κρατικό μέσο ενημέρωσης PRESS TV, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ «σύντομα θα αντιμετωπιστεί με πρακτικά και πρωτοφανή μέτρα».

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν επιδείξει αυτοσυγκράτηση προκειμένου να δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία και στον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «πιστεύουν ότι η υπομονή έχει όρια και ότι μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη» εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.

Διαβάστε επίσης