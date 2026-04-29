Νέα ανάρτηση - μήνυμα στο Ιράν από τον Τραμπ: «No more Mr. Nice Guy»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως παρέμεινε ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το επίσημο δείπνο της προηγούμενης βραδιάς με τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Σε νέα ανάρτησή του, μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Ουάσινγκτον επιτέθηκε εκ νέου στο Ιράν, αναφέροντας ότι το καθεστώς πρέπει «να σοβαρευτεί» και ότι «δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια συμφωνία χωρίς πυρηνικά».

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοούσε με τα νέα του σχόλια, εκτιμάται ωστόσο ότι αναφέρεται στις προσπάθειές του να πιέσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Την ανάρτηση συνόδευε εικόνα, προφανώς δημιουργημένη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, που τον εμφανίζει να κρατά πολυβόλο, με εκρήξεις στο φόντο. Η λεζάντα της εικόνας γράφει: «No more mr Nice Guy».

Το Ιράν προσφέρθηκε χθες να τερματίσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό της χώρας και τερματίσουν τον πόλεμο, σε μια πρόταση που θα αναβάλει τις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το Ορμουζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε καιρό ειρήνης.

Η νέα ανάρτησή του Τραμπ δείχνει πιθανότατα ότι δεν θα αποδεχθεί την προσφορά, η οποία διαβιβάστηκε στους Αμερικανούς από το Πακιστάν και θα αφήσει άλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε πόλεμο με την Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.