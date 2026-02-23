Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψε φωτιές το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου στη Μεσόγειο

Ιδιαίτερα ενοχλημένα εμφανίζονται ΜΜΕ της Τουρκίας με τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να δημιουργήσει ένα «εξάγωνο συμμαχιών» στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή της Ινδίας, αραβικών κρατών, αφρικανικών χωρών, μεσογειακών εταίρων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς και άλλων ασιατικών χωρών.

Στόχος, όπως είπε ο Νετανιάχου, είναι να σχηματιστεί ένας άξονας χωρών με κοινές απόψεις για τις περιφερειακές προκλήσεις, αντιστεκόμενος σε σιιτικά και σουνιτικά μπλοκ στη Μέση Ανατολή.

«Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε το νέο σχέδιο συμμαχιών του Ισραήλ. Στόχος του να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο». Αυτός είναι ο τίτλος της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet, που υπογραμμίζει ότι η συμμαχία αυτή θα είναι αντιμέτωπη με τον άξονα των σουνιτικών δυνάμεων, όπως η Τουρκία αλλά και των σιιτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η ιστοσελίδα Haberler τονίζει ότι ο Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις χώρες της συμμαχίας που θέλει να συγκροτήσει στην περιοχή. Φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ των δηλώσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού αλλά και των προθέσεων του για τη δημιουργία ενός εξάγωνου συμμαχιών.

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet σημειώνει ότι το Ισραήλ «πάτησε το κουμπί για ένα εξάγωνο συμμαχιών! Έδωσαν την λίστα με τις χώρες του νέου άξονα εναντίον των εχθρών». Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο άξονας αυτός θα είναι αντίπαλος με τον σιιτικό και σουνιτικό άξονα σε Μέση Ανατολή και Μεσόγειο.

Η τουρκική ιστοσελίδα Timeturk στο ρεπορτάζ της σχολιάζει ότι «ο Νετανιάχου παίζει με την φωτιά: ‘Θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα συμμαχίας με την Ελλάδα και την νότια Κύπρο’».

H εφημερίδα Aydinlik στο άρθρο της για τις δηλώσεις Νετανιάχου υπογραμμίζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει μία συμμαχία εναντίον του Ιράν και της Τουρκίας στην οποία περιλαμβάνονται «η νότια Κύπρος, η Ινδία και η Ελλάδα». «Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε τον στόχο του να δημιουργήσει έναν νέο άξονα συμμαχιών με επίκεντρο τη Μεσόγειο και τη Δυτική Ασία. Το σχέδιο, στο οποίο ενδέχεται να συμμετάσχουν η Ινδία, ορισμένες αραβικές και αφρικανικές χώρες, καθώς και η Ελλάδα και η Νότια Κύπρος, έχει ανοίξει εκ νέου τις συζητήσεις σχετικά με την δυναμική της εξουσίας στην περιοχή», αναφέρει η εφημερίδα.

