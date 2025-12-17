Της Eurovision… τα καμώματα - Η ανακοίνωση για τα «γιουχαΐσματα», οι αποφάσεις και όσα θα δούμε

Με σύνθημα «η μουσική ενώνει», για πολλά χρόνια, η Eurovision σήκωνε τη σημαία της σύμπνοιας, της διαφορετικότητας, της ένωσης των χωρών. Μύθοι που φυσικά καταρρίπτονται, τη φετινή χρονιά, αφού η μουσική διοργάνωση έχει αποκτήσει ξεκάθαρα πολιτική χροιά και θυμίζει καζάνι που βράζει.

Το Ισραήλ, μετά από μήνες συζητήσεων και εντάσεων, έχει «κλειδώσει» ότι θα συμμετάσχει στον θεσμό. Η διοργανώτρια Αυστρία μπορεί από την αρχή να δήλωνε ένθερμη υποστηρίκτρια, όμως τώρα ακολουθεί μία πιο συντηρητική στάση.

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Τρίτης, ανακοινώθηκε από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ORF ότι δεν θα απαγορευθεί η παλαιστινιακή σημαία στους θεατές ούτε θα «πνίξει» αποδοκιμασίες κατά την εκτέλεση του τραγουδιού του Ισραήλ, όπως συνέβη σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο ORF. «Δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτε ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε ο Κρόεν. «Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από τις αποδοκιμασίες σε κανένα σημείο», τονίστηκε.

Οι 35 χώρες και η εντυπωσιακή σκηνή

Ο Α’ ημιτελικός της 70ης επετειακής διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και την πρώτη θέση.

Μάλιστα, έχουμε πλέον μία εικόνα για την εντυπωσιακή σκηνή του σταδίου που θα φιλοξενήσει τις τρεις βραδιές της διοργάνωσης. Για να στηθεί το σκηνικό, ο ORF, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, χρησιμοποιεί μια ιδέα του Florian Wieder που διατηρεί το οικείο, ενώ παράλληλα ανοίγει κάτι νέο. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα πλάνα δεν αποτελούν πραγματικές φωτογραφίες του χώρου αλλά καρέ προσομοίωσης, που με τη βοήθεια του ΑΙ δίνουν μία πρώτη γεύση του τρόπου με τον οποίο θα πλαισιωθούν τα 35 performances.

Η μεγάλη ώρα για την Ελλάδα

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19.00, στην ΕΡΤ1 θα γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ». Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον ελληνικό εθνικό τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών. Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

Οι ηχηρές απουσίες

Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία δεν θα βρεθούν στον μουσικό διαγωνισμό της Βιέννης λόγω του Ισραήλ. «Δεδομένης της δημόσιας αντιπαράθεσης στη χώρα και των αντιδράσεων για την απόφαση της EBU που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προφανές πως ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στη Eurovision.

Επομένως, η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης είναι πως το RUV ενημερώνει την EBU ότι δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είχε πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και αυτή η απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτούς τους προγραμματικούς λόγους», αναφέρεται στη ανακοίνωση του RUV της Ισλανδίας που δίνει τον παλμό των όσων συμβαίνουν.

