Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο
Ένα φαινόμενο που φαίνεται να αψηφά τη βαρύτητα.
Μια εντυπωσιακή σκηνή καταγράφηκε στο Saint Joseph του Μίσιγκαν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν σωροί άμμου πάγωσαν εν μέσω του ακραίου κρύου που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που φαίνεται να αψηφά τη βαρύτητα.
Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park
Στα λευκά «ντύθηκε» και η Νέα Υόρκη!
Εικόνες από το εμβληματικό Central Park, δείχνουν ένα πυκνό στρώμα χιονιού να έχει καλύψει όλη την περιοχή, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ετοιμάστηκαν για τον χειμώνα μετά την πρώτη δυνατή χιονόπτωση της εποχής.
Το χιόνι άρχισε να πέφτει από την Κυριακή το βράδυ σε ολόκληρη την πόλη και η χιονόπτωση έγινε πιο έντονη κατά την διάρκεια της ημέρας, πριν τελικά εξασθενήσει σταδιακά.
