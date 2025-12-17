Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο

Μια εντυπωσιακή σκηνή καταγράφηκε στο Saint Joseph του Μίσιγκαν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν σωροί άμμου πάγωσαν εν μέσω του ακραίου κρύου που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που φαίνεται να αψηφά τη βαρύτητα.

CHECK IT OUT ?: A striking scene was captured in Saint Joseph, Michigan, on Dec. 15, when sand piles froze amid the extreme cold sweeping across the U.S., creating what appears to defy gravity. pic.twitter.com/87mvXGjvSj — FOX Weather (@foxweather) December 16, 2025

Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park

Στα λευκά «ντύθηκε» και η Νέα Υόρκη!

Εικόνες από το εμβληματικό Central Park, δείχνουν ένα πυκνό στρώμα χιονιού να έχει καλύψει όλη την περιοχή, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ετοιμάστηκαν για τον χειμώνα μετά την πρώτη δυνατή χιονόπτωση της εποχής.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει από την Κυριακή το βράδυ σε ολόκληρη την πόλη και η χιονόπτωση έγινε πιο έντονη κατά την διάρκεια της ημέρας, πριν τελικά εξασθενήσει σταδιακά.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

Ένα άτομο τραβάει φωτογραφία στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. AP

Άνθρωποι στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. AP

Άνθρωποι στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

