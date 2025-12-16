Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Άνθρωποι στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Στα λευκά «ντύθηκε» η Νέα Υόρκη!

Εικόνες από το εμβληματικό Central Park, δείχνουν ένα πυκνό στρώμα χιονιού να έχει καλύψει όλη την περιοχή, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ετοιμάστηκαν για τον χειμώνα μετά την πρώτη δυνατή χιονόπτωση της εποχής.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει από την Κυριακή το βράδυ σε ολόκληρη την πόλη και η χιονόπτωση έγινε πιο έντονη κατά την διάρκεια της ημέρας, πριν τελικά εξασθενήσει σταδιακά.

Δείτε βίντεο:

VIDEO: ?? New York City blanketed in its first snow of winter



People flocked to Central Park and had to shift snow off sidewalks after the city's first snowfall of the winter#AFPVertical pic.twitter.com/rv4KP4w81D — AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025

Njujork je prekriven sa 10 cm snega dok zimska oluja udara. Šetnja Upper East Sideom, Central Park sjaji pod padom snega, sa neboderima Billionaires’ Row poput One57 i 432 Park Avenue u vidokrugu.#SnegUNjujorku #CentralPark #ZimskaOluja #BillionairesRowpic.twitter.com/mdO5Du1AwY — Snezana Popadic (@snezana_polly) December 15, 2025

❄️❄️❄️❄️☃️☃️☃️❄️❄️❄️❄️



Central Park was transformed into a winter wonderland as the first measurable snowfall of the season hit New York City!! pic.twitter.com/tLIl4zIIQ2 — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) December 15, 2025

❄️ Central Park Turns into a Winter Wonderland

Fresh snowfall covered New York City’s iconic park as winter conditions settled across the Northeast.#CentralPark #NYwx #WinterWonderland #newyorksnow pic.twitter.com/dI9jdqbjGy — worldweatheronline (@worldweatheronl) December 15, 2025

Δείτε φωτογραφίες:

Ένα άτομο τραβάει φωτογραφία στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. AP

Άνθρωποι στο Σέντραλ Παρκ μετά από χιονόπτωση, Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. AP