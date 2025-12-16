Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο
Το χιόνι άρχισε να πέφτει από την Κυριακή το βράδυ σε ολόκληρη την πόλη και η χιονόπτωση έγινε πιο έντονη κατά την διάρκεια της ημέρας, πριν τελικά εξασθενήσει σταδιακά
Στα λευκά «ντύθηκε» η Νέα Υόρκη!
Εικόνες από το εμβληματικό Central Park, δείχνουν ένα πυκνό στρώμα χιονιού να έχει καλύψει όλη την περιοχή, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ετοιμάστηκαν για τον χειμώνα μετά την πρώτη δυνατή χιονόπτωση της εποχής.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
