Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σύγκρουση με τα βαρίδια του χθες
Ελεύθερος Τύπος: 6+1 μέτρα για το στεγαστικό
Η καθημερινή: 160 εκατ. ευρώ στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι
Τα Νέα: "Δώρο" 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
