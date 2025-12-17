Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σύγκρουση με τα βαρίδια του χθες

Ελεύθερος Τύπος: 6+1 μέτρα για το στεγαστικό

Η καθημερινή: 160 εκατ. ευρώ στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι

Τα Νέα: "Δώρο" 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

