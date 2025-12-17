Bloomberg: Οι ΗΠΑ απείλησαν την Ευρώπη με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης αμερικανικών εταιρειών

Η σύγκρουση προέκυψε λόγω συζητήσεων για ψηφιακούς φόρους και κανονισμούς κατά των Google, Meta, Amazon, Apple και X

Ο Λευκός Οίκος απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης των αμερικανικών εταιρειών πληροφορικής.

Αυτό μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Έτσι, η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι εάν οι «μεροληπτικές» πολιτικές των Ευρωπαίων συνεχιστούν, οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν τέλη ή περιορισμούς σε τοπικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Accenture, Siemens, Spotify, SAP, DHL και άλλων.

Η σύγκρουση προέκυψε λόγω συζητήσεων για ψηφιακούς φόρους και κανονισμούς κατά των Google, Meta, Amazon, Apple και X. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί αυτά τα μέτρα μη δασμολογικά εμπόδια που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

photo2025-12-1621-37-05.jpg

Προηγουμένως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε προσωπικά την ΕΕ για την επιβολή προστίμου στο κοινωνικό δίκτυο X του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

«Είναι βρώμικο, είναι σκληρό, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη—Ευρώπη. Η Ευρώπη ακολουθεί κακό δρόμο, δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο πολύ», σχολίασε ο Τραμπ για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον απαίτησε από την Ευρώπη να πληρώσει τα έξοδα του ΝΑΤΟ και απείλησε να αποσυρθεί από βασικά κοινά προγράμματα.

