Apple: Γιατί πρέπει να εγκαταστήσετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού στο iPhone σας

Μέσα στις επόμενες ημέρες, η Apple πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη ενημέρωση λογισμικού για όλες τις συσκευές iPhone, καθώς έχουν παρουσιαστεί προειδοποιήσεις για πιθανές κυβερνοαπειλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Forbes, παραδόθηκε μια δεύτερη δοκιμαστική έκδοση του iOS 26 στους beta testers και η δημόσια κυκλοφορία του αναμένεται μέσα σε λίγες ημέρες, ίσως ακόμη και ώρες.

«Προειδοποιήσεις για πιθανές κυβερνοαπειλές»

Τόσο η Apple όσο και η Google έστειλαν πρόσφατα στους χρήστες τους «προειδοποιήσεις για πιθανές κυβερνοαπειλές σε όλο τον κόσμο». Αυτές προκλήθηκαν από λογισμικά spyware που στοχεύουν σε κενά ασφαλείας τόσο στα iOS όσο και στα Android, με σκοπό να επιτεθούν σε συγκεκριμένα άτομα με εξελιγμένες επιθέσεις.

«Τέτοιες επιθέσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες από τις συνήθεις δραστηριότητες των κυβερνοεγκληματιών και τα malware που στοχεύουν τους καταναλωτές», είπε σε δήλωση της η Apple. «Αυτοί που επιτίθενται με λογισμικά spyware χρησιμοποιούν ιδιαίτερους πόρους για να στοχεύσουν έναν πολύ μικρό αριθμό ατόμων και τις συσκευές τους».

Ένας πολύ μικρός αριθμός χρηστών έχει επηρεαστεί από αυτές τις επιθέσεις. Ωστόσο, κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια επίθεση από κάποιο κακόβουλο λογισμικό, δημιουργείται ένα κενό στην προστασία της συσκευής και των δεδομένων της. Λίγες μόνο ημέρες μετά την έκδοση αυτής της προειδοποίησης, η Apple αποφάσισε να βγάλει μια καινούργια ενημέρωση λογισμικού για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο συσκευές iPhone.

Δεν πρέπει να αγχωθείτε και να διστάσετε όσον αφορά την ενημέρωση. Να την εγκαταστήσετε μόλις σας εμφανιστεί η ειδοποίηση πηγαίνοντας στις: Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.

Αν αναρωτιέστε εάν πρέπει να ενημερώσετε την συσκευή σας στο iOS 26 ή να παραμείνετε στο iOS 18, η απάντηση είναι απλή. Εκτός αν υπάρχει κάποιος πολύ καλός λόγος, αν μπορείτε να μεταβείτε στο iOS 26, πρέπει να το κάνετε.