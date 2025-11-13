Χλευάζουν την Apple στο διαδίκτυο: 230 δολάρια για μια θήκη - Μοιάζει με κομμένη κάλτσα ή αιδοίο;

Η νέα θήκη iPhone Pocket της Apple έγινε στόχος μαζικής ειρωνείας στο διαδίκτυο, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στην τιμή των 219,95 λιρών. Την ίδια ώρα, πολλοί χρήστες σχολίασαν πως πρόκειται για ένα αξεσουάρ που μοιάζει περισσότερο με κομμένη κάλτσα παρά με προϊόν υψηλής τεχνολογίας.

Στα social media, δεκάδες χρήστες εστίασαν στο κόστος της θήκης, με έναν χρήστη στο X να υποστηρίζει ότι η Αpple ζητάει «$230 για μια κομμένη κάλτσα». Κι όμως, το κύμα σχολίων δεν σταμάτησε εκεί. Ο δημοφιλής YouTuber Marques Brownlee έκανε λόγο για «τεστ αφοσίωσης» προς τους φανατικούς οπαδούς της εταιρείας, λέγοντας πως κάποιοι αγοράζουν ή υπερασπίζονται οτιδήποτε κυκλοφορεί η Apple. Ενώ άλλοι ήταν πιο... αιχμηροί λέγοντας ότι η θήκη με το κινητό μέσα, μοιάζει μάλλον με αιδοίο.

Η επίσημη θέση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η Apple ανέφερε ότι το νέο, πολύχρωμο αξεσουάρ αποτελεί μέρος συλλεκτικής σειράς που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον ιαπωνικό οίκο μόδας Issey Miyake. Ο θρυλικός σχεδιαστής είχε συνεργαστεί με την εταιρεία και στο παρελθόν, δημιουργώντας το μαύρο ζιβάγκο που φορούσε συστηματικά ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς.

Σύμφωνα με την Apple, το iPhone Pocket είναι εμπνευσμένο από «ένα κομμάτι ύφασμα» και βασίζεται στην ιδέα «δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης». Το σχέδιο με το κοντό λουράκι διατίθεται σε οκτώ χρώματα, ενώ η έκδοση με το μακρύ λουράκι κυκλοφορεί σε τρία.

«Στα όρια της αφοσίωσης των φαν»

Η ανακοίνωση προκάλεσε νέο γύρο κριτικής, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι αποδεικνύει πως οι φαν της Apple «πληρώνουν για τα πάντα». Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, η έλλειψη φερμουά της θήκης γεννούν ερωτήματα ασφαλείας, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων κλοπών iPhone.

Motorcycle gangs when they see you’ve got a brand new iPhone 17 pro max in an iPocket: pic.twitter.com/SkKtRJXYtF — nightwing.sol (@MustStopRobin) November 11, 2025

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν ακόμη και χιουμοριστικές φωτογραφίες του Σάσα Μπάρον Κοέν ως Μπόρατ, με χρήστες να συγκρίνουν τη θήκη με το πράσινο mankini του χαρακτήρα. Άλλοι, πάντως, υπερασπίστηκαν το προϊόν, σημειώνοντας ότι η τιμή αντανακλά τη συνεργασία με τον οίκο Issey Miyake.

Ο σύμβουλος και αναλυτής κοινωνικών δικτύων Ματ Ναβάρα δήλωσε στο BBC ότι η τιμολόγηση δεν σχετίζεται τόσο με τη «λειτουργικότητα», αλλά με το «ύφος, το brand και την αποκλειστικότητα». Όπως είπε, τέτοιες τιμές δεν είναι ασυνήθιστες στον χώρο της πολυτελούς μόδας. Για το ευρύ κοινό, όμως, μοιάζει σαν η Apple να δοκιμάζει τα όρια της πίστης προς τη μάρκα της.

