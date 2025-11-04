Αποσύρεται από την ελληνική αγορά το iPhone 12 – Ο λόγος που προκαλεί ανησυχία

Το συγκεκριμένο μοντέλο τα είχε πάει εξαιρετικά σε πωλήσεις και στη χώρα μας

Αποσύρεται από την ελληνική αγορά το iPhone 12 – Ο λόγος που προκαλεί ανησυχία
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επέβαλε την απόσυρση του iPhone 12 της Apple (μοντέλο A2403) και στην Ελλάδα.

«Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple Inc., οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους. Ως απόσυρση στην συγκεκριμένη περίπτωση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου κινητού τηλεφώνου στην αγορά», τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η υπόθεση απασχολούσε για χρόνια και στη Γαλλία, όταν έπειτα από ελέγχους της ANFR ανακαλύφθηκε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεπερνούσε το επιτρεπτό όριο SAR, τον δείκτη που υπολογίζει πόση ακτινοβολία απορροφά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την ανακάλυψη ότι η συσκευή εκπέμπει υπερβολικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ξεπερνούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, είχε διαπιστωθεί ότι το iPhone 12 απορροφούσε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με ρυθμό 5,74W / χιλιόγραμμο όταν το κρατάτε ή το έχετε στην τσέπη σας, παραβιάζοντας το μέγιστο πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτό των 4W / χιλιόγραμμο.

Μάλιστα, το ζήτημα είχε πάρει τεράστια έκταση, με την εταιρία να καλεί την Apple να κάνει ξανά μετρήσεις, προειδοποιώντας την ότι το ζήτημα θα μεταφερθεί στις Βρυξέλλες, αν δεν συμμορφωθεί.

Η εταιρεία είχε αναφέρει αργότερα ότι το iPhone 12 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και είχε κυκλοφορήσει νέα αναβάθμιση στη συσκευή που μείωνε τις ραδιοσυχνότητες. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν βελτίωσε τόσο την κατάσταση.

