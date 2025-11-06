Η Apple κάνει «στροφή» στα λάπτοπ χαμηλού κόστους και συστήνει το οικονομικό MacBook – Η τιμή του

Στα «σκαριά» βρίσκεται ένα προσιτό MacBook από την Apple, στο πλαίσιο της «στροφής» της τεχνολογικής εταιρείας προς την αγορά φορητών υπολογιστών χαμηλού κόστους.

Η νέα συσκευή –σχεδιασμένη για φοιτητές, επιχειρήσεις και περιστασιακούς χρήστες– θα στοχεύει σε άτομα που περιηγούνται κυρίως στο διαδίκτυο, εργάζονται σε έγγραφα ή κάνουν ελαφριά επεξεργασία πολυμέσων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Apple στοχεύει επίσης σε υποψήφιους αγοραστές iPad, που ίσως προτιμούν έναν παραδοσιακό φορητό υπολογιστή.

​Η συσκευή με την κωδική ονομασία J700 βρίσκεται επί του παρόντος σε ενεργές δοκιμές στην Apple και σε πρώιμη παραγωγή με προμηθευτές του εξωτερικού. Η εταιρεία σχεδιάζει να την κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, βάσει του ρεπορτάζ.

Αυτή η κίνηση θα αποτελούσε στρατηγική μετατόπιση για την εταιρεία, η οποία ιστορικά επικεντρώνεται σε premium συσκευές, με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Αντιμετωπίζει αυξανόμενη απειλή από τα Chromebooks, τους χαμηλού κόστους φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα της Google, Chrome OS. Υπάρχει, επίσης, πιθανή ευκαιρία να προσελκύσει πελάτες των Windows. Η μετάβαση της Microsoft στα Windows 11 έχει ενοχλήσει ορισμένους χρήστες του λογισμικού προηγούμενης γενιάς, οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας.

Η τιμή του

Η Apple σχεδιάζει να πουλήσει το νέο μηχάνημα για πολύ κάτω από 1.000 δολάρια, χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένα εξαρτήματα. Ο φορητός υπολογιστής θα βασίζεται σε επεξεργαστή iPhone και οθόνη LCD χαμηλότερης κατηγορίας. Η οθόνη θα είναι επίσης η μικρότερη από κάθε τρέχον Mac, ελαφρώς χαμηλότερη από αυτήν των 13,6 ιντσών που χρησιμοποιείται στο MacBook Air.

Για πρώτη φορά, η Apple αναμένεται να χρησιμοποιήσει επεξεργαστή iPhone σε Mac, αντί για ένα τσιπ σχεδιασμένο ειδικά για υπολογιστή. Ωστόσο, εσωτερικές δοκιμές έχουν δείξει ότι το τσιπ smartphone μπορεί να αποδώσει καλύτερα από το βελτιστοποιημένο για Mac M1 που χρησιμοποιείται σε φορητούς υπολογιστές μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Η εταιρεία έχει πειραματιστεί στο παρελθόν με την αγορά πουλώντας ένα MacBook Air M1 με έκπτωση για λιγότερο από 700 δολάρια μέσω λιανοπωλητών. Όμως, το επερχόμενο μοντέλο θα έχει εντελώς νέο σχεδιασμό, αντί να είναι παλαιότερο μηχάνημα με έκπτωση.

Ο φθηνότερος Mac της Apple αυτήν τη στιγμή είναι ο MacBook Air M4 των 999 δολαρίων, μία τιμή που μπορεί να υποχωρήσει στα 899 δολάρια με εκπαιδευτικά voucher. Την ίδια στιγμή, τα Chromebook πωλούνται για μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, με τις premium εκδόσεις να φτάνουν περίπου τα 600 δολάρια.