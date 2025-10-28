Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία

Το νέο ρεκόρ της Apple έρχεται σε μία εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας

Το νέο ρεκόρ της Apple έρχεται σε μία εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας
Η Apple εντάχθηκε σε ένα «κλειστό» club εταιρειών, καθώς έγινε μία από τις ελάχιστες που ξεπέρασαν τα 4 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, φτάνοντας άλλους τεχνολογικούς «κολοσσούς» όπως η Nvidia και Microsoft, οι οποίες πέρασαν αυτό το ορόσημο νωρίτερα εφέτος.

Οι μετοχές της Apple (AAPL) αυξήθηκαν κατά 0,1% την Τρίτη, συνεχίζοντας μία απότομη ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από τις ισχυρές πωλήσεις iPhone 17, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, βασικής αγοράς όπου η εταιρεία είχε προηγουμένως απογοητεύσει, όπως γράφει το CNN.

Αυτό σημαίνει ανατροπή, καθώς στις αρχές του έτους αντιμετώπισε προκλήσεις. Η εταιρεία έχασε τότε πάνω από 310 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μόνο σε μία ημέρα συναλλαγών τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η ανάκαμψη μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι το iPhone 17 εξακολουθεί να ενθουσιάζει τους καταναλωτές και τη Wall Street.

Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές της Apple έχουν αυξηθεί λίγο πάνω από 7% εφέτος, πολύ μακριά από το κέρδος 30,7% που σημείωσε το 2024 και λιγότερο από το κέρδος ύψους 17% στην ευρύτερη αγορά.

Το νέο ρεκόρ της Apple έρχεται σε μία εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η «φρενίτιδα» της τεχνητής νοημοσύνης έχει στείλει τις εταιρείες σε νέα ύψη.

