Κεραμέως: Έχουμε 42-45 εργατικά δυστυχήματα τον χρόνο, δεν ισχύουν οι αναφορές για 200

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται από 42 έως 46 εργατικά δυστυχήματα ετησίως, ανέφερε σήμερα (30/01) η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, επικαλούμενη τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα, όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει τα εργατικά δυστυχήματα με τον τρόπο που το κάνουν όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, στη βάση του ευρωπαϊκού πλαισίου και στη βάση της νομολογίας.

«Έρχεται ένας άνθρωπος και λέει “μετράω 200”. Δεν μας λέει πώς τα μετράει, πού το βασίζει», είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αφήνοντας αιχμές ότι ο αριθμός προήλθε από άτομο που έχει συμβάλλει στη συγγραφή προγραμμάτων κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Δεν εμπιστευόμαστε την Ανεξάρτητη Αρχή που εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ακούμε ένα νούμερο που δεν είναι εμπεριστατωμένο», πρόσθεσε.

Για φέτος υπάρχουν 42 δυστυχήματα και 5 υπό διερεύνηση. Στις περιπτώσεις που για παράδειγμα κάποιος υποστεί ανακοπή, με βάση και τη νομολογία, διερευνάται η συσχέτιση με την εργασία.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων παραμένει σταθερός, και μάλιστα, παρά τους 600.000 περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά. Παραδέχθηκε όμως ότι «είτε 40 είτε 200 να υπάρχουν, και ένα μόνο θύμα συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία» και πρόσθεσε ότι ευθύνη της πολιτείας είναι να παίρνει συνεχώς βελτιωτικά μέτρα, όπως έγινε και στο τελευταίο, προ διμήνου, νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με πολλές διατάξεις για την Υγεία και την ασφάλεια.

Οι έλεγχοι έγιναν κανονικά στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Αναφερόμενη και στο δυστύχημα στη Βιολάντα, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι «η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει για την τήρηση της νομοθεσίας. Η πολεοδομία κάνει τους ελέγχους για το κατασκευαστικό κομμάτι, η περιφέρεια για την αδειοδότηση και η πυροσβεστική για την πυρασφάλεια.

Η επιθεώρηση εργασίας έχει καλυμμένο πάνω από το 90% των οργανικών της θέσεων. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν 57 εργαζόμενοι. Επίσης, υπάρχουν 36-37 ειδικοί επιθεωρητές εργασίας, ενώ οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 35%. Οι έλεγχοι έγιναν κανονικά στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Μόνο πέρυσι έγιναν 4 έλεγχοι.

«Έγινε ένας έλεγχος μετά από καταγγελία του Εργατικού Κέντρου, για θερμική καταπόνηση. Στο εργοστάσιο έγινε επιτόπιος έλεγχος παρουσία εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Το πόρισμα αναγνώστηκε, για να υπάρξουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, ενώ εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτημα για να πάρει αντίγραφο», ανέφερε.

«Η ανεργία υποχώρησε στο 7,5%»

Στο δεύτερο χαμηλότερο σημείο στην ιστορία της χώρας η ανεργία, στο 7,5%

Όπως επεσήμανε η υπουργός, «η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% που είναι το δεύτερο χαμηλότερο νούμερο ανεργίας που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Η χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, από τότε που μετράμε προφανώς, είναι 7,3%. Το αμέσως επόμενο είναι το 7,5%. Άρα αγγίζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά καταγραφής ανεργίας στην ιστορία της χώρας», είπε και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας καθώς σημαίνει ότι «πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν».

«Το λέω ξεκάθαρα, η φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης είναι να επιδοτεί την εργασία, να βοηθάει τον συμπολίτη μας να σταθεί στα πόδια του, να πιάσει δουλειά, να δημιουργήσει, να φροντίσει για τον ίδιο και για την οικογένειά του», είπε η κ. Κεραμέως υπογραμμίζοντας ότι πέραν του συνολικού ποσοστού ανεργίας, κατεγράφη για δεύτερη φορά μονοψήφια ανεργία στις γυναίκες.

«Η πρώτη φορά ήταν πέρυσι. Πέρυσι είχαμε φτάσει για πρώτη φορά κάτω από το 10% στην ανεργία των γυναικών, χτες για δεύτερη φορά κάτω από το 10% στο 9,9% αν δεν κάνω λάθος η ανεργία των γυναικών. Και πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας και στους νέους». Όπως επεσήμανε η υπουργός για την υποχώρηση του γενικού δείκτη ανεργίας, «πέρυσι ήμασταν στο 9,4% το Δεκέμβριο, και φέτος είμαστε στο 7,5% και ξαναλέω, αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Γίνεται στη βάση προγραμμάτων που βγάζουμε για απασχόληση.

Επιδοτούμε θέσεις εργασίας για νέους, για γυναίκες, κάνουμε ημέρες καριέρας. Προχθές είχαμε την 50η ημέρας καριέρας στο Περιστέρι. Ξέρετε πόσος κόσμος ήρθε; 10.000 πολίτες. Είναι συμπολίτες μας οι οποίες είτε ψάχνουν τώρα δουλειά, είτε ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά».

Η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 για την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών.

«Έχουμε θεσπίσει μια ειδική τηλεφωνική γραμμή, το 1555. Το 1555 μπορείς να καλείς και να κάνεις και ανώνυμες, το τονίζω, και ανώνυμες καταγγελίες. Και γίνονται πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες. Γιατί ανώνυμες; Γιατί μπορεί να σου πει ένας εργαζόμενος που μας ακούει εγώ φοβάμαι να το κάνω, φοβάμαι να το πω» επισημαίνοντας μάλιστα ότι πολύ μεγάλη πηγή των ελέγχων προέρχεται από αυτές τις τηλεφωνικές καταγγελίες.

