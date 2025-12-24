Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Τις δικές της ευχές έδωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μέσω social media, η Ένωση ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η οικογένεια της “Βασίλισσας” εύχεται σε όλους τους συνοπαδούς μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά για τις Άγιες Ημέρες.

Ευτυχές, τροπαιοφόρο και ηλιόχαρο το 2026 που έρχεται, για όλα τα Τμήματα του χιλιοενδόξου Σωματείου μας».

Παράλληλα, αθλητές της ομάδες είπαν «καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά», σε έξι διαφορετικές γλώσσες: