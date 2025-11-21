Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!

Δυο κουβέντες στους γονείς των παιδιών που δέρνουν, βρίζουν και βιντεοσκοπούν τα κατορθώματα τους: Μεγαλώστε παιδιά, μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες

Newsbomb

Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είδα το βίντεο από τον ξυλοδαρμό ενός κοριτσιού από 4-5 άλλα κορίτσια. Λάθος. Είδα το νέο, το πιο πρόσφατο βίντεο από τον ξυλοδαρμό ενός κοριτσιού από 4-5 άλλα κορίτσια που είχαν ξεχάσει ότι είναι παιδιά και φερόντουσαν σαν ύαινες.

Την προηγούμενη φορά ήταν ένα άλλο κορίτσι που έτρωγε ξύλο από άλλα κορίτσια-ύαινες. Τώρα ήταν στην Πετρούπολη, τις προάλλες στο Περιστέρι, την άλλη φορά στη Γλυφάδα… Και πριν από καιρό στην Πάτρα.

Όλη η Ελλάδα ένα ρινγκ.

Όλη η Ελλάδα μια ζούγκλα που οι «ύαινες» βρίσκουν το θήραμα και με ή χωρίς αφορμή, το πλακώνουν στο ξύλο.

Και πάντα το βιντεοσκοπούν ώστε πέραν του πόνου από τις κλωτσιές και τις μπουνιές να βιώσει και τον πόνο της έκθεσης. Αρχικά μια κουβέντα προς τα θύματα.

Παιδιά όταν βλέπουμε ένα βίντεο δεν εκτίθεστε εσείς, τα θύματα, ξεφτιλίζονται οι θύτες.

Να το θυμάστε.

Τώρα να πούμε και δυο κουβέντες στους γονείς των παιδιών που δέρνουν, βρίζουν και βιντεοσκοπούν τα κατορθώματα τους: Μεγαλώστε παιδιά, μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες.

Μιλήστε τους για τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αγάπη και όχι για το νταηλίκι, την επιβολή και τη βία. Το μίσος. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο μόνος λόγος για να σηκώσεις το χέρι σου είναι για να αμυνθείς. Ότι ποτέ δεν επιτίθεσαι.

Ή κάτι πιο ρεαλιστικό: Ότι η λογική τέσσερις εναντίον ενός μπορεί κάποια στιγμή να σε βάλει στη θέση του ενός και να έχεις τέσσερις να σε βαράνε. Δώστε τους να καταλάβουν ότι η παρέα δεν είναι συμμορία. Πως η βία δεν είναι λύση. Πως η βία γεννά βία.

Και σε αυτόν τον τόπο που τη βία την ακούμε, την βλέπουμε και την ασκούμε πλέον παντού, δεν προλαβαίνουμε το γεννοβόλημά της. Πριν μιλήσετε στα παιδιά σας, κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Με ειλικρίνεια.

Σκεφτείτε τον γονιό του κοριτσιού που έπεσε θύμα των παιδιών σας. Και φτύστε τον καθρέφτη. Μπορεί να σας φτύσει κι αυτός… Θα είναι ένα καλό, πρώτο βήμα. Γιατί άμα και ο καθρέφτης σου σε φτύσει σημαίνει ότι μεγάλωσες μια ύαινα κι όχι ένα κορίτσι.

Και ο κόσμος μπορεί να σωθεί από κορίτσια.

Από ύαινες όχι.

Ας αλλάξουμε πριν βουλιάξουμε. Πριν βουλιάξουμε κι άλλο… Όσο μπορούμε ακόμη να αναπνέουμε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρικάκια και μπογιές στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

13:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια» (vid)

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Υπέροχες οι δημοσκοπήσεις, λάθος ο Ανδρουλάκης με την Κρήτη, μικρό ποσοστό συμπάθειας για Τσίπρα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 6 νεκροί από σεισμό 5,7 Ρίχτερ - Σκηνές πανικού και μεγάλες ζημιές

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... «πράσινη» συνάντηση της Κεντροαριστεράς: Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης σε εκδήλωση για το κλίμα

12:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

12:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός μέχρι το τέλος του 2025 ο Πελίστρι - Τα παιχνίδια που θα χάσει

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι απείθαρχοι επιβάτες τιμωρούνται αυστηρά: Τι αλλάζει πλέον στις πτήσεις προς Γαλλία

12:33ME TO N & ME TO Σ

Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!

12:31ΚΟΣΜΟΣ

O πυρηνικός πόλεμος, πιο κοντά από ποτέ: Ανατριχιαστική πρόβλεψη από ιστορικό του Χάρβαρντ - «Οι 40 χώρες που θα μπορούσαν να διαλύσουν τον κόσμο»

12:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας δείχνει «τα δόντια του» στον ανταγωνισμό

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά, δίπλα στο κάθε βήμα μου»

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Μάριου για τη γιορτή του – Ο 18χρονος περιμένει συμβατό μόσχευμα ήπατος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη προς Κίνα και ΗΠΑ για λιμάνι Πειραιά: «Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ