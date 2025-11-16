Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

Όλα έγιναν για τα μάτια ενός αγοριού

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με «πρωταγωνιστές» ανήλικους, με πολλά εξ αυτών να καταγράφονται από κάμερες κινητών τηλεφώνων. Ένα τέτοιο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο έχει καταγράφει ο άγριος ξυλοδαρμός ενός κοριτσιού ηλικίας 13 ετών, στο Περιστέρι.

Μια συνομήλική της τη χτυπά σε όλο στο πρόσωπο με γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια. Τα υπόλοιπα κορίτσια όχι απλά δεν επεμβαίνουν, αλλά καταγράφουν τις σκηνές βίας. Τα λόγια που ακούγονται σοκάρουν ακόμα πιο πολύ. Όλα έγιναν για τα μάτια ενός αγοριού.

  • Δεν σ’ το είπε κανείς ότι είναι πρώην της;
  • Όχι. Πας καλά;
  • Ε μωρή π@, δεν σ’ το είπε κανείς;

Το άγριο επεισόδιο έγινε στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στο Περιστέρι. Η κοπέλα «πλήρωσε» ακριβά τη σχέση της με το συγκεκριμένο αγόρι.

«Τη μετέφεραν σε σημείο που δεν είχε κάμερες και εμφανίστηκε η τρίτη που τη χτύπησε. Και η μία που το είχε κανονίσει όλο που ήταν η κολλητή της, η κοπέλα με το πρώην αγόρι, το τράβηξε και σε βίντεο», λέει ο πατέρας της ανήλικης.

Οι συνομιλίες μετά τον ξυλοδαρμό

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους συνομιλίες στις οποίες η μία από τις ανήλικες μιλάει με αυτήν που της έδωσε την εντολή για τον ξυλοδαρμό και την ρωτάει τι να πει στην Αστυνομία:

  • Μπρο, αν με πάρουν από τους μπάτσους και μου λένε σε έχει βάλει η … τι να τους πω;
  • Πού να ξέρω, κάνε ό,τι θες, κουράστηκα μπέσα, κουράστηκε η ψυχή μου να ασχολούμαι με αυτό το θέμα.
  • Ρε μπρο, νιώθω ότι έχουν αποδείξεις ότι με έχεις βάλει εσύ ξέρω εγώ.
  • Τι αποδείξεις; Δεν έχει ούτε μηνύματα ούτε τίποτα, οπότε…

Δεν είναι όμως μόνο τα σημάδια από τα χτυπήματα που έχει να αντιμετωπίσει το 13χρονο κορίτσι, αλλά και τα ψυχολογικά τραύματα.

Η οικογένεια του 13χρονου κοριτσιού έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την επίθεση που δέχθηκε το παιδί και έχει κινηθεί νομικά.

