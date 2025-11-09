Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες σοκ για την «άγουρη» παραβατικότητα

Η βία στις σχολικές αυλές δεν είναι πια εξαίρεση, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες σοκ για την «άγουρη» παραβατικότητα
Σκηνές ντροπής εκτυλίσσονται σχεδόν καθημερινά σε πολλά σχολεία. Σε βίντεο ντοκουμέντα έχουν αποτυπωθεί μαθητές να ξυλοκοπούν ο ένας τον άλλον μέσα στην τάξη, να εκτοξεύουν αισχρές απειλές, ενώ κάνουν ακόμα χρήση ναρκωτικών εντός των σχολικών μονάδων.

Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων στο γήπεδο της γειτονιάς. Επιθετική συμπεριφορά μέσα στη σχολική τάξη που «ξεφεύγει», με καρέκλες να αναποδογυρίζουν και καθηγητές να αδυνατούν να επιβάλουν την τάξη. Φρικιαστικές απειλές από μικροφώνου στην αυλή του σχολείου, αλλά και ωμή παραδοχή διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο χώρο του σχολείου.

Ολοένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Σχολικές αυλές και τάξεις μετατρέπονται σε πεδία συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών με τους καθηγητές να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Μάρτυρας περιγράφει περιστατικό βίας

Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στο ΜΕGA για πρόσφατο περιστατικό βίας σε σχολείο της Αττικής.

-Ξεκίνησε απλά πιο πολύ σε βρισιές, τα παιδιά άρχισαν μετά να τσακώνονται, τον πέταξε από την σκάλα, έσπασε το κεφάλι του, το παιδί σε ψιλοκρίσιμη κατάσταση, ζητούσαμε ΕΚΑΒ.

– Οι καθηγητές τι έκαναν;

-Οι καθηγητές…τίποτα. Πέρασε πολύ αδιάφορο για αυτούς. Μόνο μια επίπληξη.

Στοιχεία σοκ για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν πρόσφατα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πολλές φορές και οι καθηγητές βρίσκονται στο στόχαστρο της οργής των μαθητών.

«Είχε μπει ένας εξωσχολικός μέσα στο σχολείο μας, απείλησε την διευθύντρια πως θα την χαστουκίσει, την έφτυσε στο πρόσωπο και μετά χτύπησε έναν καθηγητή που πήγε να καλύψει τη διευθύντρια. Ήρθε η αστυνομία τον συνέλαβε», ανέφερε μαθητής.

Η βία στις σχολικές αυλές δεν είναι πια εξαίρεση, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

