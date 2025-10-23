Ξυλοδαρμός ανήλικου έξω από σχολείο στη Λάρισα: Πέντε μαθητές επιτέθηκαν άγρια σε συμμαθητή τους

Οι αρχές της Λάρισας χειρίζονται ένα σοβαρό κρούσμα ενδοσχολικής βίας, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ανήλικος μαθητής έξω από σχολείο της πόλης.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος πέντε ανήλικων, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου 2025. Αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, και ενώ ο παθών αποχωρούσε από το σχολικό συγκρότημα, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των πέντε ανήλικων, οι οποίοι τον χτύπησαν επανειλημμένα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο ανήλικος μαθητής μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της προανάκρισης για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης