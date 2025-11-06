Ναύπακτος: Μαθητές Λυκείου έκρυβαν κοκαΐνη στη ρόδα αυτοκινήτου σε πυλωτή πολυκατοικίας

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τετάρτης, στη Ναύπακτο ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο στη Ναύπακτο, οι δύο μαθητές, κατά το ωράριο λειτουργίας του Λυκείου, εισέρχονταν και εξέρχονταν στο εκπαιδευτικό συγκρότημα, μεταβαίνοντας κάθε φορά σε πυλωτή πολυκατοικίας και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν 125 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν στη ρόδα του και κατέσχεσαν 14 συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 6,6 γραμμάρια κοκαΐνης και τις είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι, για να τις διακινούν σε χρήστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση του σχολείου τους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης της κοκαΐνης αλλά και αν άλλοι μαθητές του ίδιου Λυκείου έκαναν χρήση ή συμμετείχαν στη διακίνηση.

