Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο από χρήση κοκαΐνης - Χειροπέδες της πέρασε η ΕΛ.ΑΣ.

Μία ανήλικη συνελήφθη την Τρίτη (29/10) στην Πάτρα για χρήση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από τη διακομιδή της στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας από τη χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια 17χρονη, διότι διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, δηλώνοντας αδιαθεσία έπειτα από χρήση κοκαΐνης.

