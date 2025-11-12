Άλιμος: Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού 15χρονου στο προαύλιο του σχολείου του

Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού 15χρονου στο προαύλιο του σχολείου του, στον Άλιμο, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα και ο άλλος γυαλιά ηλίου. Αναζητούνται από την αστυνομία και αναμένεται να συλληφθούν.

Βγαίνοντας από το σχολείο, μετά τον ξυλοδαρμό του ανήλικου, έβρισαν τον διευθυντή, που προσπάθησε να τους σταματήσει.

