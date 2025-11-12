Άλιμος: Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού 15χρονου στο προαύλιο του σχολείου του
Οι δύο νεαρού μπήκαν το πρωί της Τρίτης στο σχολείο και χτύπησαν βίαια τον 15χρονο, που μεταφέρθηκε στο Παίδων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού 15χρονου στο προαύλιο του σχολείου του, στον Άλιμο, το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα και ο άλλος γυαλιά ηλίου. Αναζητούνται από την αστυνομία και αναμένεται να συλληφθούν.
Βγαίνοντας από το σχολείο, μετά τον ξυλοδαρμό του ανήλικου, έβρισαν τον διευθυντή, που προσπάθησε να τους σταματήσει.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ WHAT THE FACT
14 ημέρες με σπόρους Chia: Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί πώς και γιατί να τους τρώτε
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιο πλήρως υβριδικό SUV κοστίζει κάτω από 25.000 ευρώ;
10:50 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Έρευνα: Τι σημαίνει «νόμιμο» online casino και πού το διασταυρώνετε;
10:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις από το «Ανακαινίζω & Νοικιάζω»
10:38 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το κουμπί ενεργοποίησης στα κινητά Samsung αποκτά νέα λειτουργία
06:37 ∙ WHAT THE FACT
Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
10:58 ∙ WHAT THE FACT