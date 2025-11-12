Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του
O 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος στο προαύλιο του σχολείου του στον Άλιμο από εξωσχολικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση διαδραματίστηκε το πρωί της Δευτέρας όταν δύο άτομα εισέβαλλαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο. Ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες
