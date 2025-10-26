Άγριος ξυλοδαρμός στη Λάρισα – Νεαρό άτομο τραυματισμένο στο κέντρο της πόλης

Ομάδα αγοριών πραγματοποίησε επίθεση κατά ενός 

Άγριος ξυλοδαρμός στη Λάρισα – Νεαρό άτομο τραυματισμένο στο κέντρο της πόλης
Φωτ. Αρχείου
Βίαιο επεισόδιο έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο κέντρο της Λάρισας, με πρωταγωνιστές νεαρά άτομα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ομάδα αγοριών πραγματοποίησε επίθεση κατά ενός, ο οποίος εγκαταλείφθηκε τραυματίας στη συμβολή των οδών Παναγούλη και Τσιμισκή.

Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει ιατρική βοήθεια, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία.

