Λάρισα: To βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Λάρισα το μόλις 18 μηνών βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το παιδί εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να παραμένουν δίπλα του κάθε στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η μητέρα τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το βρέφος, με μια απρόβλεπτη κίνηση, άγγιξε ή τράβηξε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του. Αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Λάρισα

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το βρέφος υπέστη καρδιακή ανακοπή, όμως οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του. Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, ώστε να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.

Διαβάστε επίσης