Λάρισα: Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του
Το βρέφος 18 μηνών υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, όπου βρέφος 1,5 έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο καθώς έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του.
Το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα.
Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω των εγκαυμάτων.
