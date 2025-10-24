Λάρισα: Συνοδός ασθενή επιτέθηκε σε νοσηλευτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μέσα σε δημόσια δομή υγείας καταγράφεται αυτή τη φορά στη Λάρισα, φέρνοντας στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά το ζήτημα της ασφάλειας του υγειονομικού προσωπικού. Σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, συνοδός ασθενή επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε νοσηλευτή την ώρα του καθήκοντος.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοια φαινόμενα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στη Λάρισα αλλά και σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Το Σωματείο ζητά αυστηρότερη προστασία για τους υγειονομικούς και μηδενική ανοχή στη βία εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΠΓΝ Λάρισας

«Τον τελευταίο καιρό πανελληνίως έχουν πληθύνει οι επιθέσεις, λεκτικές ή προπηλακισμοί εναντίον των υγειονομικών στις δημόσιες δομές Υγείας. Το ίδιο συμβαίνει τακτικά και στο Νοσοκομείο μας.

Δεχόμαστε εντελώς άδικα λεκτικές επιθέσεις από τους χρήστες υγείας και τους συγγενείς αυτών. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την απογευματινή βάρδια στο ΤΕΠ, συνοδός ασθενή επιτέθηκε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια βιαιοπράγησε εναντίον νοσηλευτή.

Οι υγειονομικοί προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες συνθήκες (εντατικοποίηση της εργασίας, υποστελέχωση, αυξημένη προσέλευση ασθενών στα ΤΕΠ), προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή των ασθενών.

Οι πολύωρες, πολλές φορές, αναμονές καθώς και η συναισθηματική φόρτιση λόγω του έκτακτου περιστατικού δεν αποτελούν δικαιολογίες.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο συνάδελφος νοσηλευτής δέχτηκε εντελώς ξαφνικά και αναίτια επίθεση ενώ διευθετούσε το περιστατικό και ευγενικά ζήτησε από τον συνοδό να περάσει έξω για να γίνουν τα προβλεπόμενα για την ασθενή.

Είναι απαράδεκτο να διακινδυνεύουμε τη σωματική μας ακεραιότητα και την ψυχική μας υγεία όταν βρισκόμαστε στον χώρο εργασίας μας. Καμία ανοχή από το Σωματείο μας σε επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών.

Καλούμε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να καταγγέλλει και η ίδια αυτά τα περιστατικά. Ζητούμε από τη Διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική υγεία όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου μας.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ».