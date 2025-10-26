Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

Με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι, έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο στη Λάρισα, βρέφος 18 μηνών.

Το μωρό είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένεια του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις Αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων