Λάρισα: Μυστήριο με άνδρα που εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του - Συγκλονισμένη η κόρη του

Συγκλονισμένη και βαθιά ανήσυχη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» η κόρη του Έρχαρντ Προλ, του Αυστριακού που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου 2025 από το Στόμιο Λάρισας.

Η κόρη του ταξίδεψε από την Αυστρία στη Λάρισα και αναζήτησε τον πατέρα της σε κάθε πιθανό σημείο, ακόμη και στα βουνά της περιοχής των Τεμπών. Όπως είπε, στον πατέρα της άρεσε να οδηγεί στη θάλασσα και στα βουνά. Μια γυναίκα αστυνομικός από το Α.Τ. Τεμπών ήταν, όπως ανέφερε, «η μόνη που προσέφερε μεγαλύτερη βοήθεια, ενημερώνοντάς την πως drones “χτενίζουν” την περιοχή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος».

Ο αγνοούμενος Αυστριακός τουρίστας, λάτρης της Ελλάδας, Έρχαρντ Προλ, είχε ιδιαίτερη αγάπη στη χώρα μας, την οποία επισκεπτόταν συχνά.

Η κόρη του δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήμασταν στην Ελλάδα τις τέσσερις τελευταίες ημέρες, αλλά τώρα επιστρέψαμε στην Αυστρία. Ψάξαμε για εκείνον παντού, όμως δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ο πατέρας μου μπορεί να είχε κάποιο τροχαίο ατύχημα ή πρόβλημα με την καρδιά του, ίσως ακόμα κάποιος να έκλεψε το αυτοκίνητό του ενώ ήταν μέσα. Δεν ξέρω. Η Ελλάδα ήταν η αγαπημένη του χώρα, το χόμπι του. Τα τελευταία χρόνια είχε έρθει τρεις ή τέσσερις φορές μέσα σε έναν χρόνο. Του άρεσε να ταξιδεύει με το αυτοκίνητο, να εξερευνά, είχε πετάξει και σε όλα τα νησιά κάθε φορά πήγαινε σε διαφορετικό μέρος.

Ξέρω μόνο τα δύο τελευταία ξενοδοχεία όπου έμεινε. Επισκεφθήκαμε και εμείς αυτά τα ξενοδοχεία, αλλά κανείς δεν τον είχε δει. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει. Πήγαμε σε πέντε διαφορετικά Αστυνομικά Τμήματα και όλοι μας έλεγαν ότι δεν ανήκει στην περιοχή τους. Ήταν εξαντλητικό. Μόνο σε ένα Τμήμα, μια γυναίκα αστυνομικός από το Κέντρο Αγνοουμένων μας ενημέρωσε ότι ψάχνουν με drones σε τρεις περιοχές, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές.

Η αστυνομικός αυτή υπηρετεί στο Τμήμα Τεμπών, εκεί όπου βρισκόταν και το ξενοδοχείο του στις 3 Οκτωβρίου. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη του, δεν ξέρουμε πού διανυκτέρευσε στις 4 Οκτωβρίου. Μας είχε πει ότι όταν είχε καλό καιρό, του άρεσε να οδηγεί στα βουνά για να απολαμβάνει τη θέα. Έτσι, ψάξαμε και εκεί, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς πήγε. Του άρεσε επίσης να οδηγεί κοντά στη θάλασσα και να επισκέπτεται μοναστήρια και εκκλησίες. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για εμάς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το είχε νοικιάσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνό του είναι απενεργοποιημένο από τις 4 Οκτωβρίου».