Πάτρα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο 15χρονοι που πούλησαν ναρκωτικά σε 13χρονο μέσα σε σχολείο

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, στην Πάτρα, οι δύο 15χρονοι μαθητές που συνελήφθησαν την Παρασκευή με την κατηγορία ότι προμήθευσαν τσιγάρο κάνναβης σε 13χρονο μαθητή τους.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στον έναν από τους δύο ανήλικους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της ανάθεσης της επιμέλειας του σε Επιμελητές Ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας, το μεσημέρι της Παρασκευής. O 13χρονος μαθητής έκανε χρήση χασίς μέσα στο σχολείο και λίγο αργότερα παρουσίασε έντονους σπασμούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου.

