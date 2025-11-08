Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση πως ένας ανήλικος μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς, ύστερα από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr το περιστατικό σηµειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου σε σχολική µονάδα στην περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, όταν ένας µαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία µετά από χρήση ουσιών.

Ο µαθητής Γυµνασίου εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εµφανίζοντας σπασµούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήµατος. Αµέσως ενηµερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σηµείο, παρέλαβε τον µαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακοµίσθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, προκειµένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης η αστυνομία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν και φέρεται να προκύπτει ότι ο µαθητής, µετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) µέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συµπτώµατα, όπως σπασµούς.